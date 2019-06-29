2019/06/29 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، اليوم السبت، ان منصب محافظ ذي قار من حصة ائتلافه حصرا، فيما بين انه لم يتم حسم المرشح لغاية الان.وقال السعداوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “لغاية الان لم يطرح اي اسم كمرشح لمنصب محافظ ذي قار”، متابعا أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعداوي: منصب محافظ ذي قار لدولة القانون حصرا المركز الخبري الوطني.

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