2019/06/29 | 13:37

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شرطة البصرة تحذر من حرف التظاهرات السلمية والتجاوز على المال العام والخاص

أصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة بياناً هاماً جاء فيه أنه في الوقت

الذي تعمل الأجهزة الأمنية على محاربة الجرائم و الجرائم المنظمه

بكافة انواعها وفي الوقت نفسه قامت بتأسيس علاقة تعاونية مع

المتظاهرين ذلك إيمانا بأن الأجهزة الأمنية هي القادرة على الحفاظ

لأرواح المتظاهرين و أموالهم العامة والخاصة ولايمانها بالمطالبة

الشرعية لهم وهذا ما لايروق لعملاء المخابرات الاجنبية والمستهدفين

لاقتصاد العراق وأمنه وسلمه الاجتماعي حيث حاولوا هؤلاء حرف التظاهرات

السلميه عن مسارها والمحاولة للاعتداء على المال الخاص من خلال

استهداف الدور السكنية ومنازل المسؤولين والمواطنين و استدراج الأجهزة

الأمنية لاستخدام القوة لحماية المال العام و الخاص.

لذلك ستجابه اي محاولة تستهدف كسر قوة أيمان الاجهزة الامنية بخط

عملها الصريح والواضح او التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة بقوة

وحزم كما نحذر وننبه الى خطورة ذلك.

فساحات وشوارع البصرة كفيلة باستيعاب كل المتظاهرين الذين

ينشدون بالخير للبلاد.

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