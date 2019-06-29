2019/06/29 | 13:37

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الخزعلي : يسعون الى تسقيط الحكومة العراقية لتمرير صفقة القرن !

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن هدف

أميركا والكيان الإسرائيلي والسعودية والإمارات ضرب العملية

السياسية في العراق وإسقاط الحكومة لتمرير صفقة القرن ..

وشدد الخزعلي في كلمة القاها خلال احتفالية اقامتها هيئة الحشد

الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين على أنه “لا يوجد بديل غير دعم

العملية السياسية والاجهزة الامنية، منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة

استمرار اليقظة من الأجهزة الأمنية وملاحقة الفلول لتطهير جميع

الأراضي من الجيوب الإرهابية.

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