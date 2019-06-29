2019/06/29 | 13:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلن الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية، السبت، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة. وقال العطية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة الوجيهية والعبارة وبني سعد وهبهب ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والمقدادية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تلقي القبض على 11 مطلوباً ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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