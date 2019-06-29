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شرطة ديالى تلقي القبض على 11 مطلوباً  ‏


شرطة ديالى تلقي القبض على 11 مطلوباً  ‏
2019/06/29 | 13:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلن الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية، السبت، عن القاء ‏القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة.‏ وقال العطية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز ودوريات من اقسام شرطة ‏بعقوبة الوجيهية والعبارة وبني سعد وهبهب ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والمقدادية

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