2019/06/29 | 13:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكدت قيادة العمليات لمشتركة، السبت، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).