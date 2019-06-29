العمليات المشتركة: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل

2019/06/29 | 13:38

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بغداد :سومر نيوز

أكدت قيادة العمليات لمشتركة، السبت، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق ال...

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