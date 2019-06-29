أرادوا التنزه فلقوا حتفهم.. أسرة تقضي غرقًا في زاخو

2019/06/29 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوفي خمسة من أفراد عائلة واحدة غرقًا، في نهر الخابور بقرية دوكري في قضاء زاخو، شمالي البلاد.

توجهت الأسرة إلى نهر الخابور بقصد التنزه لكن أفرادها غرقوا جميعًا بسبب عدم إجادتهم السباحة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك بيوار عبد العزيز في تصريح صحافي، أمس الجمعة 28 حزيران/يونيو، إن "العائلة توجهت للنهر بقصد التنزه لكن أفرادها غرقوا جميعًا بسبب عدم إجادتهم السباحة".

أضاف عبد العزيز، أن "الأفراد الخمسة لقوا مصرعهم، وتم العثور على جثث ثلاثة منهم، فيما لا يزال البحث جاريًا عن جثتين مفقودتين"، مبينًا أن "الجثث الثلاثة نقلت إلى زاخو، وعملية البحث جارية عن الجثتين الأخريين".

وتسجل مدن البلاد حالات غرق مستمرة كان أبرزها غرق عبارة تحمل نحو 200 شخص في الجزيرة السياحية في الموصل ما أسفر عن عشرات الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما كانت الشرطة النهرية قد أصدرت تحذيرات من السباحة في الأنهار بعد ارتفاع مناسبيها بسبب موجات من السيول والأمطار خلال موسم الربيع.

لكن أغلب المواطنين يتجاهلون تلك التحذيرات في ظل غياب إجراءات حماية كافية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة.

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