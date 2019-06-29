بالصور.. تظاهرات لحملة الشهادات العليا

2019/06/29 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تظاهر حملة الشهادات العليا في العراق للمطالبة بحقوق.واطلق المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات للجهات المعنية طالبوا بإيجاد حلول لهم وتعيينهم وإعادة حقوقهم المسلوبة.

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