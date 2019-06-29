2019/06/29 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ev7vJed0j44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - استيراد التمور من السعودية والاردن والامارات وأهمال مزارع النخيل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - استيراد التمور من السعودية والاردن والامارات وأهمال مزارع النخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).