الخزعلي : العراق انتصر على مشروع كبير أراد تقسيمه وتحويله لدويلات

2019/06/29 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، إن العراق انتصر على مشروع كبير أُريد له أن يقسمه ويحوله لدويلات ، وكان تنظيم داعش اداته لتأمين الكيان الصهيوني.وقال الشيخ الخزعلي، في كلمة له خلال إحياء هيئة الحشد الشعبي الذكرى السنوية الـ99 لثورة العشرين ، اليوم السبت، ان “المشروع رعته دول ودفعت له …

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