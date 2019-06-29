نواب البصرة يدعون السياسيين الى الابتعاد عن الخلافات ومتابعة مشاريع محافظتهم

2019/06/29 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب البصرة، السياسيين الى الابتعاد عن الخلافات ومتابعة مشاريع محافظتهم .وقال النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي مشترك: وردت إلينا الموازنة السابقة والتي تقدر ب٧٠٠ مليار دينار وتم رفع السقف الى ثلاثة أضعاف وهذا يعطي مساحة واسعة في تنفيذ المشاريع .واضاف انه سيتم تنفيذ مشروع استراتيجي بكلفة اكثر من ملياري دولار وبالتالي […]

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