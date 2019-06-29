اعلام نفط البصرة يوضح حقيقة الاعلان عن توفر الف فرصة عمل بموقع البرجسية

2019/06/29 | 13:47

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر اعلام نفط البصرة، السبت، 29 حزيران، 2019، توضيحا بشأن حقيقة الاعلان عن توفر الف فرصة عمل بموقع...





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