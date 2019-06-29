2019/06/29 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي - بغداد

جرح نايليش اجيت..!؟ليش اجيت وهيجت كل الجروح ..ياما تانيتك ليالي..كمبرة ابابك تنوح ..انته ،انته مو ذاك الكلتلي بيوم :روح !؟ ...العشك يفلان صنعه ..العشك ..مو لعبة جهال ..ولا انانية ورياء ..العشك رحمة ،وساعة حلوة..مثل ساعات الدعاء ..يستجيب الباري بيها برحمته ..وينطي كل امراد ع النية البريئة ..



لأمته وينشر طيور الفرح وي السحاب ..بكل سماء ..وتنزل اسوالف محبة ..وتنثر ارياحين مابين الجنان..ليش اجيت وفززت نزف الخواطر..ليش ؟ليش مستغرب تفاركنا وتطشر كل هوانا !وي الدفاتر..لملمت اشواق من بين السنين ..وحنة جفوف وظفاير..والهجر منك هديتي واني مثل الصام شهره..وباقي لهلاله يناطر..ليش اجيت..



ماستحيت وانت خاوي..بلا وداد ولا مشاعر ..!!...الحط ملح..



بيده بجرح..



متعوب ويغني ..ابونين مفارك احبابه وهله ..لايعاتب..لايعاتب ليش تنزف للصبح..الناي يعزف الم ذبحه..من تسمعه تكول يعزف للفرح، ومن تسأله..



يجاوب بونه وحنين وروحه ملهوفه اعله ربعه ..يجاوبك ناي الحزن: تعبان ،كصوني من كصبة وبقى يندي الجرح .ليش اجيت .

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