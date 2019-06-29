2019/06/29 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سونيا عبد الحي

في انعكاس عيناك وجدتني كنت اناجي الله فيهم فتهت في عتمتهم ومازلت...يوم اختبأ القمر خلف الغيوم ولم أعد أرى نورا يرسم طريقي فالتجأت اليك...



لم يكن صخب الليل وخطى المارة المثقلة بالهموم سببا لاهجر النوم ما أقلق جفوني نبض شريانك القابع في صدرك الفارغ من كل شيء سوى بالون ينتفخ حينا وينقبض أحيانا ...

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