2019/06/29 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل نادي الزوراء الرياضي، اليوم السبت، بمرور 50 عاماً على تأسيسه عام 1969.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد، في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، ان” نادي الزوراء يحتفل اليوم بمرور 50 عاماً على تأسيسه من قبل مؤسسه ايوب عدنان صبري”.واضاف، ان” النادي العريق، استطاع خلال نصف قرن ان يتوج بالعديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الزوراء يحتفل بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيسه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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