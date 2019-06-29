في ذكرى ثورة العشرين.. كلمة الحلبوسي تحمل جملة تأكيدات أهمها: لن يكون العراق حطبا لحروب الآخرين ولن يقاتل بالنيابة عن أحد

2019/06/29 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حملت كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، السبت، خلال احياء ذكرى ثورة العشرين جملة تأكيدات أبرزها أن العراق لن يكونَ حطباً لحروبِ الآخرين ولن يقاتلَ بالنيابةِ عن أحد.وفيما يلي اهم ماجاء في كلمة الحلبوسي في الذكرى السنوية لثورة العشرين:- ثورة العشرين أكدت مفهومَ الهُويةِ العراقية بما لا يقبل الشكَ ورسخت […]

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