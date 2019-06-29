الكمارك تمنع المسافرين عبر المطارات من ادخال المواد التجارية

2019/06/29 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت السلطات الكمركية، السبت، منع ادخال البضائع التي تحمل الصفة التجارية عبر المطارات العراقية، مشيرة الى ان الاجراءات اتخذت وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.وقالت هيئة الكمارك في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انها ” اصدرت تنويها لكافة المسافرين المغادرين و القادمين للعراق بان صالات المسافرين في المطارات بغداد ، البصره ، النجف تتعامل […]

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