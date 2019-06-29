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الأخبار المحلية

السبت 29 يونيو 2019 | 01:54 مساءً | عدد القراءات : 6

العراق يطلق سراح داعشية سورية ودمشق ترفض استقبالها

بغداد/...افاد مصدر مطلع، السبت، بان السلطات العراقية اطلقت سراح داعشية تحمل الجنسية السورية ، فيما أشار الى ان الجهات السورية رفضت استقبالها .

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز" ،ان " الجهات العراقية حاكمت الداعشية على "تجاوز" الحدود فقط ، بين العراق وسوريا وعبورها الى العراق ، مشيرا الى ان الداعشية لديها اثنين من الأطفال ".

وأشار الى، ان" الجهات العراقية سلمت الداعشية الى الأمم المتحدة ليصار الى تسفيرها الى تركيا بعد ان رفض الجانب السوري رفض استقبالها ".انتهى 1

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