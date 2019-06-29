2019/06/29 | 13:56

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مصدر الفيديو: sWEjAqbNB2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #شخبارالصحة مع رشا رعد د. حسام سعدي عزيز اخصائي (الامراض الوراثية)) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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