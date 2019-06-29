2019/06/29 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، السبت، ان الإمام الصادق {ع} انتهج الحوار لمناقشة الخصوم والمعرفة لاستنباط العلوم.

قال السيد عمار الحكيم في بيان انه "في ذكرى شهادته الاليمة ، نقف وقفة الاكبار امام شخصية الامام الهمام جعفر بن محمد الصادق {عليهما السلام} ، تلك الشخصية المباركة الفذة التي انتهجت الحوار سبيلا لمناقشة الخصوم ، والمعرفة لاستنباط العلوم، حتى أثرت كل مرافئ الحياة بمعين رباني صاف".وأضاف السيد الحكيم أن "الاجيال وبمختلف مشاربها لا زالت تنتهل منه، واذ نرفع اسمى آيات التعازي لحفيده الامام المهدي المنتظر {عجل الله فرجه الشريف} وللأمة الاسلامية جمعاء، نسأل العلي القدير ان يجعلنا من السائرين على دربه وهديه، وليكون لنا فيه أسوة حسنة في الحوار والمحاججة وإدارة الاختلاف واستيعاب الاخر".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: الإمام الصادق {ع} انتهج الحوار لمناقشة الخصوم والمعرفة لاستنباط العلوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: الإمام الصادق {ع} انتهج الحوار لمناقشة الخصوم والمعرفة لاستنباط العلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).