السودان..المجلس العسكري يرغب بحكومة مدنية وكفاءات ترضي كافة الشعب

2019/06/29 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن المجلس يريد حكومة مدنية وكفاءات ومستقلين ترضي كافة أطياف الشعب يجري تشكيلها في أقرب وقت.وقال حميدتي في خطاب أمام حشد من الجماهير السودانية في الخرطوم، اليوم السبت: “على الرغم من التفويض الذي حصل عليه المجلس من كل الشعب السوداني، إلا أنه يريد …

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