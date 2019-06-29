2019/06/29 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت عوائل في محافظة السليمانية، بترويض ذئاب برية ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺟﻤﺠﻤﺎﻝ في محافظة السليمانية.وبحسب ما ذكره شهود عيان ان “الهدف من ذلك هو لتحويل هذه الذئاب المفترسة الى اليفة تربطها مع الإنسان علاقة إيجابية يكون فيها الذئب وسيلة للحماية”.واضافوا ان “الأطفال والصبيان أكثر إرتباطا بالذئاب التي يتم إحتضانها منذ الصغر لكي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذئاب مفترسة تعيش مع عوائل في السليمانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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