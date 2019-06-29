2019/06/29 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل لقاء عبد المهدي باعضاء مجلس الامن الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء عبد المهدي باعضاء مجلس الامن الدولي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء عبد المهدي باعضاء مجلس الامن الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).