الداخلية تعلن اعتقال متورطين بقتل عائلة كاملة غربي بغداد

2019/06/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على الجناة الذين اقدموا على قتل عائلة بالكامل في منطقة الغزالية ببغداد"، مبيناً ان" العملية تمت بمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية، ياسين الياسري".واضاف معن، بحسب البيان، انه" تم احالة الجناة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".انهى..م.م

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