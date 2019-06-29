اوردوغان يطالب بن سلمان الكشف عن قتلة خاشقجي ويجدد دعوته بمحاكمتهم في تركيا

2019/06/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "يتعين على ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الكشف عن قتلة الصحفي جمال خاشقجي مضيفا أن بعض

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