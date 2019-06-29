رسول يؤكد استمرار التحصينات بين الحدود السورية - العراقية

2019/06/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكدت قيادة العمليات لمشتركة، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق الغربية، مشيرة إلى الحدود المشتركة مؤمنة بشكل تام منذ

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