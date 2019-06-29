2019/06/29 | 14:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول يؤكد استمرار التحصينات بين الحدود السورية - العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت قيادة العمليات لمشتركة، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق الغربية، مشيرة إلى الحدود المشتركة مؤمنة بشكل تام منذ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول يؤكد استمرار التحصينات بين الحدود السورية - العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول يؤكد استمرار التحصينات بين الحدود السورية - العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).