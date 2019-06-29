عليوي:البعث والخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية

2019/06/29 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة بدر وعضو لجنة الأمن والدفاع كريم عليوي، من ان حزب البعث المنحل وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية، مشيرا الى، أن “تكرار الأحداث الأخيرة في مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ينذر بالخطر”.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي في بيان تلقته وكالة صدى، أن “حزب البعث

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