2019/06/29 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل اليوم السبت، استكمال الاجراءات الخاصة بالاعلان عن الدرجات الشاغرة، مؤكدة فتح باب التعيين ابتداءً من يوم غد الأحد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “بناء على توجيهات وزير العدل فاروق امين الشواني استكملت لجنة التعيينات المركزية في وزارة العدل، الاجراءات الخاصة للتعين على الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك لعامي (( 2017-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تعلن فتح باب التعيين على ملاكها ابتداءً من يوم غد الأحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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