الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

2019/06/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وذلك بعد المواجهات العنيفة يوم أمس الجمعة، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة.ونقل موقع عرب 48 عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في البلدة بأعداد كبيرة، واقتحمت كافة أحيائها، وتمركزت على أسطح البنايات المرتفعة، وذلك خلال اقتحام عشرات المنازل […]

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