العمليات المشتركة:الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل

2019/06/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات لمشتركة، السبت، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق الغربية، مشيرة إلى الحدود المشتركة مؤمنة بشكل تام منذ عدة اشهر.وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “العمليات المشتركة مستمرة في اجراءات من اجل تحصين الحدود السورية العراقية”.وأضاف ان “إنشاء

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