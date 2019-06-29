2019/06/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي، اليوم السبت، عن تأجيل انتهاء ملف الدرجات الخاصة حتى نهاية العام، فيما بين ان رئاسة المجلس تطالب بالتمديد للحصو على “المكاسب”.وقال الزيادي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ان “انهاء ملف الدرجات الخاصة سوف يمدد لستة اشهر أي حتى نهاية العام”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف: طلب رئاسة البرلمان بتمديد ملف الدرجات الخاصة 6 أشهر هو للحصول على “مكاسب” المركز الخبري الوطني.

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