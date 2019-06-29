2019/06/29 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ، السبت، باخماد حريق نشب في سوق باب الدروازة بمنطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر ، ان ” فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق نشب صباح اليوم في احدى البيوت المتروكة بسوق باب الدروازة في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، فيما لم يذكر المصدر عن وقوع خسائر بشرية”.وأضاف المصدر، أنه “قوة امنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق في سوق باب الدروازة بالكاظمية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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