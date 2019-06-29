2019/06/29 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة العدل اليوم السبت، استكمال الاجراءات الخاصة بالاعلان عن الدرجات الشاغرة، ‏مؤكدة فتح باب التعيين ابتداءً من يوم غد الأحد.‏ وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بناء على توجيهات وزير العدل ‏فاروق امين الشواني استكملت لجنة التعيينات المركزية في وزارة العدل، الاجراءات الخاصة ‏للتعين على الدرجات الشاغرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تفتح باب التعيينات على ملاكاتها غداً وكالة خطوة برس.

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