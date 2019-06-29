التوقيع على وثيقة ميثاق الشرف الاجتماعي لقرى سهل نينوى

2019/06/29 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الزيدي - نينوى

‏بدعم من منظمة يو بيبي الإيطالية اجتمع شيوخ و وجهاء احدى عشر قرية من مختلف المكونات والأديان في قضاء الحمدانية شرق الموصل ‏، المواطن المسيحي جميل جميل شارك في هذا الاجتماع متوقعا ان ذلك سيساهم في تعزيز أواصر السلام والمصالحة والتعايش السلمي فيما بينهم وتم توقيع وثيقة المصالحة والعيش المشترك بين مكونات مناطق سهل نينوى من المسلمين والمسيحيين والعرب ِوالتركمان.

فيما ترى "آلا رفيق" مديرة مشروع مد الجسور بين مجتمعات نينوى "ان تجمع قرى سهل نينوى جاء لرأب الصدع الذي حصل ‏بين مكونات سهل نينوى بعد اجتياح داعش لمناطق شرق الموصل عام 2014، ‏وأعربت عن سعادتها بعد ان بدأ كل طرف استعدادهم التوقيع على وثيقة ميثاق الشرف الاجتماعي، لان هذه القرى هي قناديل تضيء سهل نينوى ولتقريب المسافات بينهم بعد اجتماع اليوم في قرية تل حميد.

‏العشائر العربية في المنطقة بدورها قدمت الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع الذي تم في مضيف الشيخ حاتم السعدون في ناحية النمرود في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، واكدوا انهم بالاساس ‏متفاهمين ومتحابين لكن المنظمة رأت ضرورة في أن ‏يتم عقد هذا التجمع العشائري الكبير الذي يضم جميع ألوان الطيف في محافظة نينوى.

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