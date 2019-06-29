ترامب يهدد ويتوعد طهران إذا قامت بزيادة تخصيب اليورانيوم

2019/06/29 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه في حال نفذت طهران تهديدها وزادت من مستوى تخصيب اليورانيوم فـ”سترون ردي”، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.وقال ترامب في مؤتمر صحفي في أوساكا اليابانية، اليوم السبت: “سترون ماذا سيكون ردي في حال نفذت طهران تهديدها..تأكدوا أننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي”.وأضاف ترامب …

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