شاهد بالصورة..اكتشاف اثري هام في العراق عمره 3400 عام

2019/06/29 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موجة الجفاف التي تعرض لها العراق في وقت سابق، عن قصر قديم عمره 3400 عام، على الضفة الشرقية لنهر دجلة قرب سد الموصل....

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