2019/06/29 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مدير الجنسية العام اللواء هيثم فاضل الغرباوي، اعتبار يوم السبت دوام رسمي في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات.وذكرت العلاقات والإعلام في مديرية الجنسية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمر مدير الجنسية العام، بأن يكون يوم السبت دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات، لإستلام المعاملات وتسليم الجوازات المنجزة للمواطنين".وأضافت أن "ذلك جاء للتقديم المستمر لطلب الجواز وحاجة المواطنين له، علماً انه بلغت إنتاجية مديرية شؤون الجوازات الأسبوع الماضي قرابة ثمانية عشر ألف جواز في اليوم الواحد في بغداد والمحافظات وهذهِ الإنتاجية يتم نشرها بصورة يومية".

يشار ان يوم السبت يعتبر عطلة رسمية من كل اسبوع بالاضافة الى يوم الجمعة، في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الجنسية يقرر اعتبار "يوم السبت" دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الجنسية يقرر اعتبار "يوم السبت" دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).