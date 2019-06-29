2019/06/29 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب غيداء كمبش لرئاسة لجنة التعليم العالي النيابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب غيداء كمبش لرئاسة لجنة التعليم العالي النيابية وكالة خطوة برس.

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