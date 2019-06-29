2019/06/29 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد ألن سكودي موم تكريمًا لمن اسموه ببطل الحرب جوردون جنتل في النصب التذكاري في غلاسكو بعد 15 عامًا من وفاة قنبلة أبي جارتون قاد تكريس روز جنتل إلى رويال هايلاند Fusiliers الجندي جوردون ، الذي قتل في العراق في انفجار قنبلة عن عمر 19 عامًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ننسى ولا ينسون!تكريم جندب بريطاني قتل بالعراق قبل 15 عاما ويسمونه بطل الحرب !!ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ننسى ولا ينسون!تكريم جندب بريطاني قتل بالعراق قبل 15 عاما ويسمونه بطل الحرب !!ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).