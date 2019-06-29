2019/06/29 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kJOrHUqYeM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب رغد صدام حسين .. كلوديا حنا تحجز بمطار طرابلس في ليبيا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب رغد صدام حسين .. كلوديا حنا تحجز بمطار طرابلس في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).