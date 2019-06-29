علماء يحذرون من شيء خطير في الخس

2019/06/29 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حذرت دراسة حديثة، من ان الطيات الطبيعية في الخضروات المورقة، مثل الخس، هي الأكثر احتمالا لنقل البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك لانه من الصعب غسلها جيدا، وغالبا ما تؤكل الخضر الورقية نيئة، ما يعني أن البكتيريا لم تتعرض للحرارة.وبحسب الدراسة التي اجريت في جامعة “جنوب كاليفورنيا”، فان الباحثين أضافوا سلالات من […]

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