2019/06/29 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC توقع النائب عن كتلة الصادقون وجيه عباس، اليوم السبت، تمديد الفصل التشريعي بناء على طلب سائرون، فيما بين ان البرلمان ليس “ذيلا” للحكومة فكل القوانين محط دراسة والكثير منها سيفشل بالتصويت.وقال عباس في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “لا اتصور هناك خلاف بين الصادقون وبين الحكمة، القضية قضية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عباس: البرلمان ليس ذيلا للحكومة المركز الخبري الوطني.

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