القبض على 11 مطلوباً بقضايا مختلفة في ديالى

2019/06/29 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، القاء القبض على 11 مطلوباً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ، ان "مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة والوجيهية والعبارة وبني سعد وهبهب ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والمقدادية وخانقين تمكنت من القاء القبض على 11 مطلوباً خلال الممارسات الامنية في اليومين الماضيين".وأضاف انه "تم نقل المعتقلين الى اماكن الاحتجاز لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وعرضهم للقضاء".انتهى

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