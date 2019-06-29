2019/06/29 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس محافظة المثنى ,اليوم السبت, رئاسة الوزراء بضرورة إكمال مجسر الصدريين .وفي حديث للنعيم نيوز , حذر عضو مجلس محافظة المثنى , أحمد مرزوك , من اندثار المشروع بسبب التوقف , مشدداً على إكماله لما له من أهمية في المدينة.يشار إلى أن عدد من المشاريع الخدمية توقفت خلال الفترة السابقة في عدد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس المثنى يطالب بضرورة إكمال مجسر الصدريين النعيم نيوز.

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