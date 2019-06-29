2019/06/29 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكدت النائبة عن كتلة الصادقون اكتفاء الحسناوي، اليوم السبت، على ان المرأة نزيهة ولن تخوض في الفساد، فيما بينت انها مهمشة في هذه الحكومة.وقالت الحسناوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “المرأة مهمشة في هذه الحكومة، ولم يعطوها أي دور قيادي”، مبينة ان “المرأة ليس لها القدرة على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة عن الصادقون: المرأة نزيهة وليس لها القدرة على الخوض بالفساد المركز الخبري الوطني.

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