العراق يعلن اضافة (800 ك.ف) على منظومته الوطنية للطاقة الكهربائية

2019/06/29 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء يوم السبت عن افتتاح محطة بيجي التحويلية، جهد (٤٠٠ ك.ف)، وخط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق(بيجي - كركوك) (٤٠٠ ك.ف)، في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

و قالت الوزارة في بيان اليوم ان هذه المحطة تعد من المشاريع المنجزة الاولى على صعيد جمهورية العراق، كون العمل قد تم بجهود ذاتية من قبل ملاكات وزارة الكهرباء، والذي كان حكرا على الشركات الاجنبية.

واوضح البيان انه تم اكمال هذا المشروع من المواد الاولية المتوفرة في المخازن والمواد الاحتياطية لبعض المحطات المدمرة.

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