2019/06/29 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرز ما قاله المالكي لدى حضوره احتفالية قبيلة الاكرع !

المالكي : أولويات الحكومة الحفاظ على سيادة العراق وتقديم الخدمات

لأبناء الشعب

المالكي : الفوضى أخطر من الدكتاتورية والتظاهر السلمي حق كفله

الدستور

المالكي : من دون هيبة الدولة سيكثر الفساد والإرهاب والتدخلات

الخارجية

المالكي : لا خدمات ولا إستقرار أمني وإقتصادي من دون الإستقرار

السياسي

المالكي : الإنتفاضات والثورات صفحة من صفحات الجهاد والدفاع عن

الوطن

المالكي : فتوى المرجعية أحبطت مؤامرة داعش التي تقف خلفها دولة

إقليمية ودولية

المالكي : صفقة القرن مؤامرة عصفت بالمنطقة للتطبيع مع الكيان

الصهيوني

المالكي : لا مبرر للحصار ضد إيران والحرب أن وقعت ستحرق المنطقة

أكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أن من أولويات عمل

الحكومة إستلهام الروح الثورية والجهادية من الثورات والإنتفاضات

فضلاً عن الحفاظ على سيادة العراق من أية تدخلات خارجية وتقديم

الخدمات لأبناء الشعب كافة ، وأضاف المالكي في كلمة له بإحتفالية

قبيلة الأكرع بالذكرى السنوية لثورة العشرين أنه أذا لم يكن هناك

إستقرار سياسي فلا إستقرار أقتصادي ولا إستقرار أمني ولا خدمات ولا

نزاهة وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور وفق الحرية

والديمقراطية ولكن ينبغي الإلتزام بالقانون بعيداً عن الفوضى التي

تعد أخطر من الدكتاتورية مع ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأشراف

الأجهزة الأمنية ، كما بينَّ المالكي أن من أولويات ومسؤوليات

العشائر والأحزاب الحفاظ على هيبة الدولة لأن من دون هيبة الدولة

سيكثر الفساد والإرهاب والتدخلات الخارجية ما يتطلب الحفاظ على وحدة

العراق وأمنه وإستقراره والإحتكام إلى القانون والدستور لحل

الخلافات ، وأوضح المالكي أن الإنتفاضات والثورات صفحة من صفحات

الجهاد والدفاع عن الوطن وأمتدت من ثورة العشرين إلى الإنتفاضة

الشعبانية إلى الإنتفاضة الكبرى لمجاهدي الحشد الشعبي بفتوى الجهاد

المباركة التي أطلقتها المرجعية الدينية للدفاع عن العراق ضد الطغاة

والمجرمين ومن يقف خلف هذه المؤامرة التي أشتركت فيها دول إقليمية

ودولية إلا أن سواعد الأبطال والمجاهدين أحبطت المؤامرات وحققت

الإنتصار على داعش الإرهابي ، مضيفاً أن العراق بلد مهم بخيراته

ورجالاته في ظل العاصفة التي تعصف بالمنطقة والمتمثلة بمؤامرة صفقة

القرن التي تقودها دول كبرى مخالفة للقوانين الدولية إذ بالأمس عقد

مؤتمر البحرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل بيع فلسطين مثمناً

المواقف الشامخة للعراق وإيران ولبنان برفض المشاركة في هذا المؤتمر

، وبالإشارة إلى أوضاع المنطقة رأى المالكي أنه لا مبرر لجعجعة

السلاح والتهديدات بالمنطقة والحرب والحصار ضد إيران أمر غير مقبول

لإلتزامها الكامل بالإتفاق النووي لأن الحرب ليست نزهة وأن وقعت

ستحرق المنطقة ونهايتها لن تكون بيد أميركا ، لافتاً النظر إلى أن

العراق تجاوز مرحلة حزب البعث المقبور وحروبه العبثية وباتت سياسته

هي الأبواب المفتوحة مع الدول وفق العلاقات والمصالح المشتركة وحفظ

الأمن والإستقرار وسيادة البلد .

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