نائب عن صادقون : البرلمان ليس ذيلا للحكومة

2019/06/29 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- توقع النائب عن كتلة الصادقون وجيه عباس، اليوم السبت، تمديد الفصل التشريعي بناء على طلب سائرون، فيما بين ان البرلمان ليس “ذيلا” للحكومة فكل القوانين محط دراسة والكثير منها سيفشل بالتصويت.وقال عباس في تصريح لـ/SNG/، إنه “لا اتصور هناك خلاف بين الصادقون وبين الحكمة، القضية قضية سياسية والكل يبحث عن مصلحة جمهوره”.واضاف ...

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