2019/06/29 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة النرجس للمقاولات المنفذة لمشروع حي الغدير (ياسين خريبط ) عن وصول نسبة الانجاز في عموم المنطقة إلى 45 بالمئة وهي نسبة متقدمة على المخططات الخاصة بالمشروع.وقال الدراجي للنعيم نيوز , ” إن الشركة تواصل العمل بشبكات الأمطار بعد الإنتهاء من المجاري الثقيلة , مبيناً أن المشروع سيسلم قبل المدة المقررة لإنجازه .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع حي الغدير يحقق نسبة متقدمة في الإنجاز النعيم نيوز.

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