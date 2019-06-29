2019/06/29 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب عن كتلة الفتح النيابية فالح الخزعلي، اليوم السبت، ان مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية بشأن مخالفات وشبهات فساد في البنك المركزي.وقال الخزعلي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية بحق مخالفات البنك المركزي وشبهات الفساد فيه”، مبينا ان “التوصيات ارسلت الى الحكومة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي: شخصنا التقصير في البنك المركزي وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات المركز الخبري الوطني.

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