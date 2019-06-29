صادقون النيابية تعلن فتح التحقيق بأربعة ملفات فساد تتعلق بعقود نفطية وكهربائية

2019/06/29 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة صادقون النيابية فتح التحقيق بأربعة ملفات فساد تتعلق بعقود نفطية وكهربائية فيما تعهدت باكمال نتائج التحقيق خلال فترة زمنية محددة .وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان في موتمر صحفي” ان كتلة صادقون والتزام منا بتوجيهات المرجعية والتزاما بالبرنامج الانتخابي ومن اهمها مكافحة الفساد بعد اتمام جمع الملفات المتعلقة باهم مورد للدولة العراقية والتي […]

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